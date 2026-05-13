«Губернские аптеки» объявили тендер на строительство склада под Красноярском

АО «Губернские аптеки» объявило тендер на строительство складского здания со встроенными административно-бытовыми помещениями, контрольно-пропускным пунктом и вспомогательными сооружениями в Красноярском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стартовая цена контракта составила 2,18 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 мая.

Согласно конкурсной документации, общая площадь застройки превысит 9,4 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит построить одноэтажное здание для хранения лекарственных средств. Высота объекта составит 11 м. Он будет расположен на территории Солонцовского сельсовета. Срок выполнения работ — два года. Гарантия на выполненные работы определена в три года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025 года «Губернские аптеки» объявили тендер на реконструкцию и капремонт складского помещения на пер. Телевизорный, 7 в Красноярске. Стоимость контракта составила 977 млн руб. Согласно техническому заданию, площадь трехэтажного здания составляет 4,5 тыс. кв. м, на третьем этаже расположена мансарда. Компания выкупила помещение в феврале 2023 года с целью расширения площади под аптечное производство.

АО «Губернские аптеки» создано в ходе реорганизации государственных аптек в августе 2004 года. Единственным учредителем выступает Красноярский край. Генеральный директор Алена Попова руководит организацией с момента ее создания.

Александра Стрелкова