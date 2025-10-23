«Губернские аптеки» перестроят склад в производственный комплекс за 976 млн руб

АО «Губернские аптеки» направит 977 млн руб. на реконструкцию и капремонт складского помещения, расположенного на пер. Телевизорный, 7 в Красноярске. Соответствующий тендер предприятие разместило на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, площадь трехэтажного здания составляет 4,5 тыс. кв. м, на третьем этаже расположена мансарда.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Здание необходимо отремонтировать и переоборудовать для организации аптечного изготовления лекарственных препаратов и производства парфюмерно-косметических продуктов со встроенными административно-бытовыми помещениями, в том числе контрольно-аналитической лаборатории. Также в комплексе необходимо предусмотреть помещения для хранения лекарственных средств, сырья и вспомогательных материалов.

В перечень работ входят отделка внутренних помещений и фасада здания, в том числе замена окон, дверей и кровли. Подрядчику предстоит заменить системы водоснабжения, освещения, вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 октября, итоги подведут 29 октября. Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2027 года. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в АО «Губернские аптеки», здание нежилое и долгое время не использовалось. Компания выкупила помещение в феврале 2023 года с целью расширения площади под аптечное производство.

АО «Губернские аптеки» создано в ходе реорганизации государственных аптек в августе 2004 года. Единственным учредителем выступает Красноярский край. На сегодняшний день предприятие является одной из крупнейших региональных аптечных сетей России, которая объединяет 107 аптек, 127 аптечных пунктов и киосков, четыре салона оптики, расположенных на территории Красноярского края.

Генеральный директор Алена Попова руководит организацией с момента ее создания. По информации Rusprofile, в 2024 году выручка общества составила 21 млрд руб., чистая прибыль достигла 712 млн руб.

Лолита Белова