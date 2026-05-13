Вакцинация от ящура названа приоритетом в работе службы ветеринарии в Туве

Вакцинация скота от ящура является одним из приоритетов в работе службы ветеринарии Республики Тыва в 2026 году. Это следует из постановления регионального правительства от 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Достижение иммунного фона по ящуру крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота более 80% при вакцинации на территории Республики Тыва»,— определена в документе одна из задач. Кроме того, к концу года планируется вдвое снизить количество зарегистрированных неблагополучных очагов по заразным болезням.

В мае региональная служба ветеринарии сообщала о том, что в первом квартале 2026 года от ящура было привито 55,58 тыс. голов крупного рогатого скота (212% от плана) и 112,43 тыс. голов мелкого рогатого скота (225%).

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этого года массовые заболевания скота были зафиксированы в ряде сибирских регионов.

Валерий Лавский