Трамп: ядерная программа Ирана важнее финансовых проблем американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансовые трудности американцев не влияют на его решения, которые он принимает, чтобы противодействовать Ирану. По его словам, главным приоритетом для него остается предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Когда я говорю об Иране, единственное, что имеет значение, так это отсутствие у них ядерного оружия. Я не думаю о финансовом положении американцев. Я ни о ком не думаю. Я думаю об одном: мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием»,— сказал американский президент Трамп перед вылетом из Белого дома в Китай (цитата по Reuters).

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг объяснил слова президента тем, что «главная ответственность Трампа — это жизнь и безопасность американцев». По его словам, появление у Ирана ядерного оружия угрожает всем гражданам США.

По данным мартовского опроса Reuters / Ipsos, 66% американцев считают, что США следует выйти из войны в Иране даже без достижения ее целей. В опросе задавался вопрос о росте цен на бензин — в марте его цена превысила $4 за галлон впервые с августа 2022 года. Апрельский опрос Reuters / Ipsos показал, что 77% респондентов возлагают хотя бы долю ответственности за подорожание бензина на Дональда Трампа.