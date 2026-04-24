Reuters: американцы винят Дональда Трампа в высоких ценах на бензин

Большинство американцев считают, что в высоких ценах на бензин в США виноват Дональд Трамп. Как показывают результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos в начале этой недели, 77% респондентов возлагают хотя бы долю ответственности за подорожание горючего на президента США.

Больше всего в вине господина Трампа уверены сторонники демократов — из них так ответили 95%. Среди сторонников республиканцев ответственность на президента возлагают 55% опрошенных. Как показал опрос, вопрос подорожания горючего беспокоит 78% респондентов. 58% опрошенных заявили, что не будут на промежуточных выборах в ноябре 2026 года голосовать за тех кандидатов, которые поддерживают подход Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Именно действия президента Трампа в этом конфликте большинство опрошенных связывают с ростом цен.

Около 70% респондентов также высказали несогласие с утверждением, что экономика США процветает. 82% респондентов заявили, что их очень беспокоит инфляция. Мнение американцев о том, какая из двух главных партий лучше справляется с экономической политикой, в последние месяцы меняется, и доля доверяющих демократам выросла с 34% до 37%, а доверяющих республиканцам упала с 42% до 38%.

Алена Миклашевская