У бельгийского игрока новосибирского «Локомотива» выявили онкозаболевание

Бельгийский доигровщик новосибирского «Локомотива» Сэм Деру пройдет курс химиотерапии. Лечение было назначено после планового осмотра, который выявил у титулованного волейболиста онкологическое заболевание.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сэм Деру

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Я очень боевой человек, но лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остается той же — помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей. А пока я буду самым большим фанатом команды на расстоянии! Ценю все ваши добрые слова и поддержку!» — обратился спортсмен к болельщикам.

В пресс-службе «Локомотива» подчеркнули, что контракт с легионером продолжает действовать.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сэм Деру выступал за клубы Бельгии, Италии, Польши, Катара и России. В составе «Зенита-Казань» трижды побеждал в российской Суперлиге. В «Локомотив» бельгиец перешел в мае этого года, не раз становился лучшим в команде по количеству набранных за матч очков.

Валерий Лавский