Продюсеру Линды изменили статус на подозреваемого в мошенничестве после допроса

Музыкального продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова задержали по делу с авторскими правами, сообщила журналистка Ксения Собчак у себя в Telegram. Согласно ее данным, на текущий момент он находится в статусе подозреваемого. В ближайшее время состоится суд о мере пресечения, написала она.

Задержание произошло после обысков и многочасового допроса, о которых ранее сообщал «Ъ». Саму Линду (Светлану Гейман), у которой тоже сегодня состоялась диалог со следователем в качестве свидетельницы по делу, отпустили после того, как она подписала обязательство о явке. У нее изъяли телефон в качестве вещдока, сообщила госпожа Собчак.

Следственные действия начались из-за конфликта Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за нескольких песен, которые исполняла певица. «Это следствие войны с Максимом Фадеевым. Причем при очень большой поддержке определенных структур»,— заявил источник «Ъ».

Представитель потерпевшего Фадеева сообщил, что продюсер не знает о ходе следствия и произошедшее не прокомментировал. В полиции также отказались от комментариев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не поделили "Ворону"».