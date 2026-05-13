Глава ФБР согласился пройти тест на алкогольную зависимость

Директор ФБР Кэш Патель отверг обвинения в пристрастии к спиртному, а также заявил что готов пройти проверку на алкогольную зависимость. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ФБР Кэш Патель

Фото: Kylie Cooper / Reuters Директор ФБР Кэш Патель

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Господин Патель согласился пройти тест во время перепалки с сенатором демократом Крисом Ваном Холленом, передает The Hill. Тот обвинил директора ФБР в поведении, недостойном государственного служащего и ссылался на расследование The Atlantic, которое было опубликовано в апреле. Журнал сообщал, что бывшие и действующие сотрудники ФБР описывают Кэша Пателя как непредсказуемого и параноидального, а само назначение его на должность называли «управленческим провалом» из-за его проблем с алкоголем. Сейчас господин Патель судится с The Atlantic.

Соглашаясь пройти тест на выявление расстройств, господин Патель заявил, что Крис Ван Холлен будет обязан пройти тест вместе с ним. Сенатор согласился.