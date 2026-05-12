Роспотребнадзор усилил контроль на границе для защиты от хантавируса

Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение на территорию страны хантавируса «Андес». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в «Максе».

Для контроля ситуации и минимизации рисков проникновения инфекции ведомство использует информационную систему «Периметр», отметили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре добавили, что вспышек известного в России варианта хантавируса не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая. «Регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости»,— заверили в ведомстве.

В апреле произошла вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius, на борту которого находилось 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. После этого по одному случаю заражения выявили в США, Швейцарии и Израиле. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшие недели число заболевших может увеличиться, но признаков масштабной вспышки не наблюдается.