NBC узнал о возможном переименовании операции США против Ирана в «Кувалду»

Пентагон может переименовать военную операцию США и Израиля против Ирана из «Эпической ярости» в «Кувалду» в случае срыва перемирия и решения Дональда Трампа возобновить боевые действия. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

Как уточняет телеканал, обсуждение нового названия операции указывает на серьезность намерений США вернуться к атакам на Иран. При этом, несмотря на фактическое действие перемирия, операция «Эпическая ярость» продолжается, рассказал NBC один из представителей Пентагона.

В случае возобновления боевых действий, утверждают несколько собеседников телеканала, военное присутствие США в регионе будет значительно больше, чем в феврале. По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, США успели заменить и перевооружить часть техники, которая использовалась во время «Эпической ярости».

С начала апреля между США с Израилем и Ираном действует режим прекращения огня. Вместе с тем США продолжают оказывать давление на Исламскую Республику, блокируя иранские порты. На прошлой неделе стороны обменялись проектами мирного соглашения, но прийти к компромиссу не удалось. Источники Axios сообщали, что Дональд Трамп не исключает возобновления бомбардировок Ирана.