Каждый шестой житель Железнодорожного района Екатеринбурга является мигрантом

В Железнодорожном районе Екатеринбурга проживают 238 тыс. человек, из которых 40 тыс., по данным Минцифры, являются мигрантами, заявил глава районной администрации Виталий Першин на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и МСУ. По словам чиновника, самой большой диаспорой на территории является таджикская, втрое место по численности занимает киргизская, третье — узбекская. «Нормальный диалог со всеми диаспорами есть»,— заверил господин Першин.

По словам чиновника, официальная численность населения Железнодорожного района в 2025 году составила всего 165,6 тыс. человек, однако в районной администрации считают данные органов статистики «не совсем совпадающими с действительностью».

Первый вице-спикер гордумы Михаил Матвеев («Единая Россия») призвал господина Першина «отстаивать озвученные цифры». «Бюджет района же в том числе считается из количества жителей, вы теряете огромные средства, представляете это?»,— обратился к нему депутат.

Виталий Першин признал, что районная администрация «представляет, и ощущает это».

В ходе обсуждения темы мигрантов в Железнодорожном районе депутаты заявили, что ряд территорий, на которых проживают приезжие, подверглись деградации. Они призвали господина Першина исправить ситуацию и пообещали подумать над увеличением полномочий глав районов для возможности решать проблемы жителей.

Василий Алексеев