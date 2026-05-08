РКН опроверг сообщения о блокировке сервиса GitHub

Роскомнадзор (РКН) заявил, что не ограничивает в России работу крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается»,— сообщила пресс-служба РКН журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее СМИ со ссылкой на профильные ресурсы писали, что доступ к сервису GitHub стал недоступен для некоторых пользователей из России 5 мая. По их данным, на следующий день количество неудачных подключений к сайту выросло до 16% и продолжает сохраняться на этом уровне.