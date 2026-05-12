Путин обсудил с Решетниковым скидки на маркетплейсах за счет продавцов

Президент России Владимир Путин затронул тему скидок на маркетплейсах за счет продавцов на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава государства отметил работу над отказом от этой практики на онлайн-площадках.

Максим Решетников рассказал о нескольких вопросах в области платформенной экономики, над которыми власти продолжают работать. «В том числе в работе с платформами? Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счет продавца, да?» — поинтересовался президент. «Вы попали в самую болезненную точку. Это прям такой пик у нас дискуссий»,— отреагировал министр.

При этом, указал господин Решетников, маркетплейсы удалось убедить, что «ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, это неправильно». Такого же мнения придерживается и бизнес, добавил министр. Вскоре, по его словам, удастся закрепить эту договоренность законодательно.

В апреле продавцы маркетплейсов через общественников просили ФАС разъяснить степень ответственности платформ за предоставление скидок без их согласия и преференции для зарубежных предпринимателей. Регулятор, в свою очередь, призвал Ozon и Wildberries отказаться от подобных подходов.

