Курсовая разница

Как стало известно “Ъ”, запрет допуска иностранных судоходных компаний к регулярным контейнерным перевозкам в России, не встретивший единодушной поддержки ни у одной из вовлеченных отраслей, может быть существенно смягчен относительно исходной редакции. Сейчас обсуждается вариант, когда запрет будет распространяться только на деятельность десяти компаний, которые ушли из РФ в 2022 году. Впрочем, и они смогут вернуться, пусть и только через СП под контролем российского акционера с соблюдением ряда других жестких условий. Также вновь обсуждается повышение портового сбора для судоходных компаний под флагами недружественных стран.

Обсуждение ограничения доступа к работе на рынке РФ иностранных морских контейнерных линий не увенчалось консенсусом участников. На заседании рабочей группы 28 апреля, следует из ее протокола, который видел “Ъ”, были констатированы потеря динамики в разработке ограничительных мер, неисполнение предыдущих решений группы и отсутствие единой позиции участников.

Проект указа президента о мерах регулирования деятельности в России иностранных судоходных контейнерных компаний изначально должен был распространиться на всех операторов, которые не подпадают под целый ряд жестких критериев (см. “Ъ” от 20 марта). Среди них — регистрация в РФ, доля конечного российского участника более 50%, обязанность в первую очередь перевозить санкционные грузы, страхование и перестрахование судна и ответственности судовладельца (P&I) российскими страховщиками, согласие судиться в РФ, работа на линии только судами в собственности. Отдельно ограничивалась возможность возврата десяти компаний, ушедших из России в 2022 году и обозначенных в отдельном перечне: это датская Maersk, французская CMA CGM, германские Hapag-Lloyd и BREB, голландская Samskip, гонконгская OOCL, британская X-Press Container Line (UK) Limited, корейские KMTC и HMM и японская ONE.

58,6 процента контейнерооборота основных бассейнов РФ в 2025 году перевезли иностранные линии.

Проект вызвал серьезные возражения у экспортеров и портовиков. Так, грузоотправители сомневались, что ресурсов российских компаний, подпадающих под критерии, достаточно для вывоза всех экспортных грузов. Стивидоры опасались прекращения работы значительной части действующих иностранных морских линий, потери ряда направлений морских перевозок и снижения контейнерооборота в российских портах (см. “Ъ” от 21 апреля). По данным АСОП, в 2025 году иностранные линии, неподконтрольные российским принципалам, перевезли 45% контейнерооборота Дальневосточного, 75% — Балтийского и 80% — Азово-Черноморского бассейнов (АЧБ), или 2,3 млн из 3,93 млн TEU. При этом иностранная линия лидирует по объемам на Балтике и в АЧБ и находится на втором месте на Дальнем Востоке.

Согласно протоколу совещания, у судоходных компаний также нет единой позиции по содержанию проекта указа. Есть три варианта, сообщается в документе, которые планируется направить в Минтранс.

По информации “Ъ”, наиболее свежая версия проекта указа существенно мягче первоначальной.

По этой версии, категорически запрещается работать в РФ только компаниям из перечня, ушедшим из России в 2022 году. При этом предполагается, что даже они могут получить постоянный доступ на рынок, но лишь на условиях создания СП в российской юрисдикции, где российскому участнику принадлежит более 50%, осуществления или подтверждения страхования P&I в России и обеспечения всех вовлеченных в перевозки в РФ судов паспортами обеспечения транспортной безопасности российского образца. Также, рассказывает один из собеседников “Ъ”, в рамках проекта в перспективе рассматривается возможность повышения портовых сборов для судов под флагом недружественных государств, но пока речь идет лишь о сборе предложений.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что это похоже на ту конструкцию, которая обсуждалась в контексте плана обеспечения транспортного суверенитета РФ в 2025 году. Тогда, напоминает он, предлагалось разрешить ушедшим иностранцам работать только через СП под российским контролем, обязать их передавать в собственность СП суда, а также рассмотреть дифференциацию портовых сборов для судов из недружественных стран и всех прочих. Предлагалась разница в 15–25%.

Официально участники обсуждения комментариев “Ъ” не дали. Один из источников говорит, что рассчитывает на скорое консенсусное решение. Другой считает, что более мягкая редакция запрета для иностранных компаний — заметный шаг вперед, однако некоторые элементы следует обдумать. В частности, по его информации, в документе среди прочего, что запрещено российским юрлицам в отношении компаний перечня, есть запрет совершения сделок, однако в ряде случаев перевозка не может быть проведена без вовлечения в нее на какой-то стадии судна партнера, которым может оказаться и компания запрещенного списка.

Наталья Скорлыгина