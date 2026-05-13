Запрет для контейнерных линий могут сузить до 10 ушедших из России компаний

Судоходные компании обсуждают три варианта ограничений для иностранных морских контейнерных линий, которые планируется направить в Минтранс. Это следует из протокола совещания рабочей группы от 28 апреля, с которым ознакомился «Ъ».

По информации «Ъ», наиболее поздний из вариантов предполагает, что запрет будет распространяться только на деятельность десяти компаний, которые ушли из России в 2022 году. Среди них — датская Maersk, французская CMA CGM, германские Hapaq-Lloyd и BREB, голландская Samskip, гонконгская OOCL, британская X-Press Container Line (UK) Limited, корейские KMTC и HMM и японская ONE. При этом даже им разрешат получить постоянный доступ — но только при создании совместного предприятия (СП) в российской юрисдикции, где доля российского участника превышает 50%. Также потребуется страхование P&I или его подтверждение (перестрахование) в России и оформление паспортов транспортной безопасности для всех судов, вовлеченных в перевозки в РФ.

Участники обсуждения рассматривают и повышение портовых сборов для судов под флагом недружественных государств, но пока речь идет лишь о сборе предложений.

Подробности — в материале «Ъ» «Курсовая разница».