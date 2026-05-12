Спортивный функционер отработал освобождение

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве условно-досрочно освободил бывшего президента федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексея Власенко. Он был осужден на семилетний срок в декабре 2024 года по делу о хищении 450 млн руб. бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо адвокатов Натальи Земсковой и Игоря Шурпика на рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) приехали супруга господина Власенко и его мать. Родственницы осужденного заметно нервничали. Самого Алексея Власенко 12 мая в суде не было — он выступал в режиме видеоконференции из СИЗО «Бутырка».

При установлении личности просителя выяснилось, что ему 61 год, он страдает гипертонией, что может привести к нарушению сердечно-сосудистой деятельности.

Как ранее сообщал “Ъ”, Алексей Власенко был осужден 24 декабря 2024 года Таганским судом Москвы за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) — хищение свыше 450 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минпромторгом и Минздравом в рамках программы «Фарма-2020». По ней закупленные за границей медпрепараты следовало доработать и внедрить в производство.

По версии следствия и суда, обладая обширными связями в госструктурах фигурант посодействовал руководству группы компаний «Фармдискавери» в победе в конкурсах на участие в трансферах по доработке и приобретению лекарств. В этом приняли активное участие тогдашние руководитель департамента Минпромторга Ольга Колотилова и ее заместитель Ольга Покидышева. Обе обеспечили аффилированным с «Фармдискавери» компаниям победу в тендерах в 2013–2014 годах, оцениваемых почти в полмиллиарда рублей. Но ни один из контрактов, по версии следствия, выполнен не был, а деньги похищены.

Кто именно совершил хищение, выяснить так и не удалось, в связи с чем апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор в части возмещения причиненного ущерба.

На это в своем ходатайстве об УДО обратили внимание адвокаты Земскова и Шурпик. Также они упомянули, что подзащитный в полном объеме погасил наложенный на него миллионный штраф. Да и отбыл в заключении он более половины срока, что требуется для условно-досрочного освобождения при совершении тяжкого преступления. (С учетом отбытого в изоляторе с момента ареста в марте 2021 года Алексею Власенко до окончания срока осталось чуть более пяти месяцев.)

Выступая в суде, адвокаты особо подчеркивали, что Алексей Власенко, состоя в хозяйственном отряде СИЗО, «жалоб и претензий со стороны администрации изолятора не имеет». Зато уже заслужил благодарность и в ближайшее время в его личном деле будет зарегистрировано второе поощрение «за ответственное отношение к труду».

К тому же оказалось, что он имеет приглашение от руководства одного АО на должность заместителя коммерческого директора с окладом в 200 тыс. руб. А значит, в случае выхода на свободу и предъявления требований о возмещении ущерба сможет быстрее его погасить. В условиях изоляции, где господин Власенко официально получает 4,5 тыс. руб. в месяц, компенсировать ущерб в принципе невозможно.

Адвокаты напомнили, что подзащитный отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за организацию спортивных мероприятий.

С началом СВО он получил благодарственные письма от командования добровольческого подразделения «АрБат» и Таманской мотострелковой дивизии «за оказанную помощь» бойцам из личных средств.

Представитель изолятора поддержал ходатайство защиты и попросил приобщить к делу документ, подтверждающий очередную благодарность заключенному. Прокурор выступила против освобождения, потому что осужденный еще не возместил ущерб. На это адвокат Земскова сразу напомнила, что иск потерпевшими до сих пор не подан.

Сам Алексей Власенко просил суд удовлетворить ходатайство адвокатов, «которых он полностью поддерживает». Председательствующая Александра Лашина постановила освободить осужденного. Надзор планирует обжаловать данное решение.

Алексей Соковнин