«Мертвым» свалкам сменят категорию

Правительство снизило экологические требования к мусорным полигонам, прекратившим прием отходов. Такие свалки больше не будут приравниваться к действующим опасным объектам — теперь они отнесены ко второй категории негативного воздействия на экологию вместо прежней наиболее «грязной» первой. Собственникам таких объектов теперь не нужно будет получать комплексные экологические разрешения на них. Перевести же эти полигоны в условно безопасную третью категорию можно будет только после завершения рекультивации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Опубликованным 8 мая постановлением правительства скорректированы критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), к разным группам. Теперь мусорные полигоны, исключенные из Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) и прекратившие прием мусора, будут относиться к объектам второй, а не первой категории воздействия на экологию. Послабление не касается объектов, прямо отнесенных правительством к опасным (например, радиоактивных).

Речь идет о так называемых мертвых полигонах, которые больше не эксплуатируются, но остаются источниками накопленного вреда и требуют мониторинга и рекультивации. Ранее они приравнивались к действующим объектам размещения отходов первой категории, которые считаются наиболее «грязными»,— их собственники обязаны получать комплексные экологические разрешения (КЭР) и внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ). С начала 2025 года применяются повышающие коэффициенты к плате за НВОС: за нарушения в сфере размещения отходов (к примеру, превышение лимитов накопления, отсутствие лицензии) коэффициент составляет 25, а за отсутствие КЭР — 100 (см. “Ъ” от 23 ноября 2025 года). Подготовка КЭР может обходиться бизнесу в несколько миллионов рублей и занимает около года. Объекты же второй категории, как считается, оказывают умеренное влияние на экологию и получения КЭР не требуют.

Как пояснили “Ъ” в Минприроды, получение КЭР для неработающих объектов было избыточным — «разрешение предполагает использование НДТ и выдается на семь лет, а ряд закрытых полигонов уже находятся в процессе ликвидации».

Автоматического перевода объектов, переставших принимать отходы, из первой в третью категорию (незначительное воздействие на экологию) не будет — как пояснили в ведомстве, собственник сначала должен завершить рекультивацию полигона.

Заместитель главы комитета по экологии Госдумы Александр Коган называет решение правительства в отношении «мертвых» свалок вынужденным — такие объекты не смогут получить КЭР «ни при каких условиях», суммы же платы за НВОС без разрешений с учетом коэффициентов могут оказаться «нереальными». Участники рынка давно ждали этот документ, подтверждает главный юрисконсульт управления охраны окружающей среды минэкологии Московской области Джасур Юсубахмедов, изменение «дает возможность экономить бюджетные средства, необходимые для получения разрешений».

По словам гендиректора компании «ENV-Консалтинг» Ирины Деминой, снижение категории для закрытых полигонов не решает проблему финансирования рекультивации: у большинства таких объектов нет платежеспособного собственника, а переход в более низкую третью категорию возможен только после завершения работ. При этом, добавляет она, есть риск «технического закрытия» полигонов с остаточной емкостью ради выхода из ГРОРО и ухода от первой категории, поэтому важно жестко подтверждать прекращение приема отходов, вести публичный реестр объектов с привязкой к проектам рекультивации и графикам их выполнения. «Иначе вместо экологического эффекта можно получить оптимизационную схему и вечные объекты второй категории»,— считает эксперт.

Анна Королева