Посещаемость кинотеатров на майских праздниках упала на 35%

Совокупные сборы российских кинотеатров в период с 30 апреля по 11 мая составили чуть более 1 млрд руб., выяснил «Ъ» из данных ЕАИС Фонда кино. Годом ранее показатель достигал 1,5 млрд руб. Посещаемость сократилась до 2,5 млн зрителей: 1,3 млн человек пришлись на первый блок выходных (30 апреля — 3 мая), еще 1,2 млн — на второй (7–11 мая). В прошлом году только с 1 по 4 мая в кино пришли 2,1 млн зрителей, а с 8 по 11 мая — 1,6 млн.

Средний чек колебался в диапазоне 486,8–491,8 руб. Однако рост цены билета на 10% не компенсировал падение спроса. Как пояснил главред Cinemaplex Рифат Фазлыев, средняя заполняемость залов снизилась с 14 до 10 человек.

Основу репертуара составили российские релизы. Лидером стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым, собравшая 198,1 млн руб. Второе место заняла военная лента «Ангелы Ладоги» (177,2 млн руб.), третье — «Семь верст до рассвета» (126,7 млн руб.). Из зарубежных картин в топе оказался американский проект «Вот это драма!» (83,5 млн руб.), замыкавший пятерку лидеров два уикенда подряд. Хоррор «Хокум» и канадский «Полутон» принесли 30,2 млн и 25,8 млн руб. соответственно. От альтернативного контента кинотеатры, как и год назад, отказались.

