Выплаты за жалобы на пьяных водителях в России превысили 2 млн руб. с 2020 года

Россияне получили более 2,3 млн руб. за жалобы на нетрезвых автомобилистов, выяснил «Ъ». Система премий действует в 15 регионах, размер вознаграждения ежегодно растет, достигая 20 тыс. руб. за одно сообщение. При этом некоторые россияне не приходят за деньгами, считая информирование гражданским долгом.

Практику ввели в 2020 году на Ямале, затем ее переняли другие субъекты. Деньги выплачивают после подтверждения факта опьянения, задержания водителя и составления протокола ГИБДД.

В Вологодской области механизм работает с 2023 года: здесь платят также за выезд на встречную полосу. Вознаграждение выросло с 3 тыс. до 15 тыс. руб. К 5 мая 2026 года поступило 167 обращений, произведено 93 выплаты на общую сумму 1,22 млн руб., подсчитал «Ъ» на основе данных областного правительства. Большая часть — в 2025 году после повышения.

В Бурятии жалобы оплачивают с октября 2025 года. В 2025-м 25 человек получили по 5 тыс. руб., в 2026-м сумму увеличили до 10 тыс., и с начала года обратились уже 56 человек. Всего выплачено 685 тыс. руб. В Минтрансе отмечают, что не все заявители приходят за деньгами.

В Магаданской области выплаты ввели в октябре 2024 года. Сумма выросла с 5 тыс. до 20 тыс. руб. в апреле 2026-го. Поступила 141 жалоба, выплачено 255 тыс. руб. 29 гражданам. «Ряд граждан умышленно не обращается за получением вознаграждения, ссылаясь на то, что информирование о нетрезвом водителе является их принципиальной гражданской позицией»,— сообщили «Ъ» в УГИБДД.

В Пермском крае с февраля 2024 года платят по 5 тыс. руб. В 2024-м подтвердились 16 нарушений из 28 заявленных, в 2025-м — 18 из 25. Общая сумма — 170 тыс. руб. Власти планируют увеличить выплату.

Система премий (3–10 тыс. руб.) действует также в Брянской, Мурманской, Оренбургской областях, республиках Алтай, Тыва, Коми, Хабаровском крае. «Ъ» запросил статистику в этих регионах, но ответа не получил. В Тамбовской области закон приняли в феврале 2026 года, но размер выплаты не определен, а механизм еще не запущен.

