В покушении на митрополита Тихона все больше терроризма

Следственные органы ФСБ возбудили новое уголовное дело в отношении обвиняемых в подготовке теракта с целью убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), которого называют духовником президента Владимира Путина. Ожидается, что вскоре два уголовных дела будут объединены в одно, после чего фигуранты смогут приступить к ознакомлению с материалами. Подследственные заявляют об отсутствии вины, утверждая, что сначала дали признательные показания под пытками.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов)

В рамках нового уголовного дела Денису Поповичу и Никите Иванковичу столичное УФСБ вменяет в вину прохождение обучения терроризму и участие в террористическом сообществе (ст. 205.3 и ст. 205.4 УК РФ). Кроме того, Иванковичу инкриминируют неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).

По первому делу — о покушении на митрополита Тихона — им инкриминировали подготовку к теракту и незаконный оборот взрывных устройств, совершенные организованной группой (ст. 30, ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ). В уголовных делах такого рода обычно говорится о террористическом сообществе, созданном украинскими спецслужбами для нападений на российских высокопоставленных военных и известных политиков и общественных деятелей.

По данным “Ъ”, в новом деле речь идет не о дополнительных преступных эпизодах, просто следствие дополнило квалификацию действий фигурантов.

Ожидается, что вскоре оба дела соединят в одно производство, затем Поповичу и Иванковичу предъявят обвинение в окончательной редакции и они в июле этого года, за месяц до истечения срока предварительного следствия, приступят к ознакомлению с материалами расследования.

Гражданину Украины Денису Поповичу 28 лет, он имеет вид на жительство в России, до задержания работал помощником митрополита Тихона, а также преподавал в Псково-Печерской духовной семинарии. Никите Иванковичу 30 лет, он окончил общецерковную аспирантуру и докторантуру РПЦ и служил в храме Воскресения в Сокольниках.

Никита Иванкович Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Денис Попович Фото: ФСБ РФ

В начале прошлого года Денис Попович несколько раз подряд попадал под административный арест, впервые — за то, что матерился по дороге в храм. Как рассказывал “Ъ”, 12 февраля 2025 года Попович, еще не отбыв срок последнего наказания, был задержан сотрудниками ФСБ уже по подозрению в совершении уголовного преступления. Вместе с ним по этому делу задержали и Иванковича. В тот же день им было предъявлено обвинение. На следующий день Мещанский райсуд столицы заключил фигурантов под стражу.

По версии следствия, в феврале 2025 года Попович и Иванкович по заданию Главного разведывательного управления Минобороны Украины (ГУР) планировали убийство митрополита Тихона. Сначала они следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится резиденция митрополита. Взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты забрали из тайника в лесопарке.

На видеозаписи, опубликованной ФСБ после задержания, фигуранты рассказывают, что с агентами ГУР они связались не ради денег, а вынужденно.

Так, господин Попович сообщил, что оказывал украинской спецслужбе содействие, поскольку ее представители угрожали его матери, живущей в Черновцах (Украина).

Впоследствии, в ходе обжалования ареста, фигуранты отказались от данных ранее показаний, заявив, что к ним были применены пытки. Кроме того, отмечалось, что в тайнике, где хранились компоненты бомбы, отпечатков обвиняемых не нашли. Однако освобождать их из-под стражи суд не стал. Материал по заявлению о пытках был передан в военно-следственный отдел (ВСО) СКР. Попович и Иванкович в рамках этой проверки допрошены пока не были, на запросы защиты о ее ходе в ВСО не ответили.

Ранее в открытых источниках появилась переписка, в которой Попович и Иванкович осуждают проведение СВО и планируют убийство митрополита. По данным “Ъ”, сами обвиняемые называют эту переписку подложной.

Ефим Брянцев