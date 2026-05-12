Владельцу исторического здания в Курске выдали охранное обязательство

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области выдало охранное обязательство собственнику объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Больница Российского общества Красного креста» конца XIX века в облцентре на улице Ленина, 70. Здание включили в реестр памятников в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больница Российского общества Красного креста (ОКН регионального значения)

Фото: Telegram-канал управления по государственной охране ОКН Курской области Больница Российского общества Красного креста (ОКН регионального значения)

Фото: Telegram-канал управления по государственной охране ОКН Курской области

В документе определены правила и условия, касающиеся содержания объекта, обеспечения доступа к нему, а также размещения наружной рекламы. В 2024 году собственнику ОКН выдали задание для проведения работ по сохранению памятника. Научно-проектная документация должна быть подготовлена к июлю 2027 года. Ремонтно-реставрационные работы запланированы на 2027–2029 годы. В их перечень входят ремонт кровли, фасадные работы с воссозданием утраченных элементов декора, реставрация интерьеров, а также модернизация и (или) замена инженерных систем. Приемка выполненных работ запланирована на декабрь 2029 года.

В 1898 году на участках Московской улицы (ныне — улица Ленина) в Курске открылась больница Курско-Знаменской общины сестер милосердия Российского общества Красного креста. Инициатором выступила Надежда Федоровна Монтрезор — супруга генерала, почетный член ряда благотворительных и медицинских обществ. В 1902-м учреждение посетил император Николай II. Комплекс включал каменный двухэтажный дом, флигели, амбулаторию и домовую церковь. После муниципализации в 1918 году здание передали под железнодорожную больницу. Сильно пострадав в годы Великой Отечественной войны, дом уцелел и впоследствии использовался санитарно-эпидемиологическими учреждениями. Сегодня в нем располагается управление Роспотребнадзора по Курской области.

Сегодня стало известно, что в Курске отремонтируют пострадавший от БПЛА памятник архитектуры XVIII века.

Кабира Гасанова