В Свердловской области с начала года потушили 46 лесных пожаров

С начала 2026 года в Свердловская область произошло 46 лесных пожаров общей площадью 405,51 га. Все возгорания были ликвидированы в течение суток. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Для контроля за ситуацией в регионе организован четырехуровневый мониторинг, позволяющий оперативно выявлять и локализовывать очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выявили почти 300 нарушений противопожарного режима.

