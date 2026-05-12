На Среднем Урале выявили почти 300 нарушений противопожарного режима

В Свердловской области с начала действия особого противопожарного режима составили 290 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за последнюю неделю патрульно-контрольные группы провели 372 рейда. По результатам проверок было возбуждено 58 административных расследований и составлено 148 протоколов об административных правонарушениях. Среди нарушителей выявлены три органа местного самоуправления, три должностных лица и 142 жителя региона.

Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. В этот период запрещается использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

