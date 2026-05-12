Россиян начнут пускать в самолет по биометрии до конца первого полугодия

Россиянам разрешат проходить на посадку в самолет по биометрии до конца первого полугодия 2026 года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Он (эксперимент.—"Ъ") коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры»,— уточнили в аппарате господина Григоренко (цитата по ТАСС).

Провести такой эксперимент Минцифры предложило еще в конце 2025 года. Сейчас, по словам Дмитрия Григоренко, завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров по биометрии.

Чтобы воспользоваться опцией, необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в ЕБС. Это можно сделать в банке, аэропортах и специальных точках.