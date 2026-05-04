Очистные сооружения за 903 млн рублей построят в Тамбове

Тамбовское областное учреждение «Единая служба заказчика» начало искать подрядчика для создания рабочей документации и строительства в Тамбове очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в районе улицы Советской. Начальная цена контракта составляет 902,7 млн руб. Предусмотрен аванс в размере 30% от итоговой стоимости соглашения. Информация была опубликована на портале госзакупок 4 мая.

По техническому заданию все работы следует выполнить в четыре этапа в срок до 30 ноября 2028 года. Рабочая документация по объекту должна быть готова до сентября 2026-го. Затем от подрядчика потребуется построить аккумулирующий резервуар и насосную станцию, смонтировать песколовку, колодцы, подводящую сеть для очистных сооружений и технологическое оборудование. Очистные снабдят автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией.

Источником финансирования в контракте указаны средства субсидии на реализацию регионального проекта «Реализация инвестиционных проектов с использованием казначейских инфраструктурных кредитов» и госпрограммы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». В 2026 году предполагается перечислить подрядчику 439,1 млн руб., в 2027-м — 363,7 млн, а остальные средства направить уже в 2028-м.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 20 мая. Итоги аукциона подведут 25 мая.

«Ъ-Черноземье» писал об одобрении Тамбовской области инфраструктурного кредита на модернизацию ЖКХ в апреле прошлого года. Решение было принято при участии вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечалось, что очистные построят в рамках комплексного развития еще не застроенной территории микрорайона Телецентр. Ожидается, что создание комплекса поможет предотвратить подтопление территории, а современные технологии очистки сточных вод будут восстанавливать их качество до нормативных требований.

Денис Данилов