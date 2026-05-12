На мероприятия ко Дню Победы в Екатеринбурге пришли более 30 тыс. человек

В Екатеринбурге мероприятия, приуроченные к празднованию 81-летия Победы, 9 мая посетили более 30 тыс. жителей и гостей города, сообщили в городской администрации.

Так, на площади 1905 года прошел парад Победы при участии 1,6 тыс. военнослужащих и силовиков. В акции «Бессмертный полк» с портретами фронтовиков приняли участие около 10 тыс. горожан.

Празднования также прошли на улице Горького, в Историческом сквере, в котором состоялся ежегодный «Вальс Победы», и в других точках города. Работала традиционная выставка ретро-автомобилей, на которой также была представлена военная техника. Кроме того, прошел гала-концерт «За Россию, за мою!», а завершилось празднование фейерверком.

Парад Победы в Екатеринбурге прошел на фоне сообщений об отмене массовых мероприятий 9 мая во многих российских городах. В связи с повышенными мерами безопасности из-за возможных атак беспилотников участие в шествии приняло значительно меньше военных, чем годом ранее, а современные образцы вооружения заменили на ретро-технику и автомобили.

Ирина Пичурина