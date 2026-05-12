На мероприятия ко Дню Победы в Екатеринбурге пришли более 30 тыс. человек

В Екатеринбурге мероприятия, приуроченные к празднованию 81-летия Победы, 9 мая посетили более 30 тыс. жителей и гостей города, сообщили в городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, на площади 1905 года прошел парад Победы при участии 1,6 тыс. военнослужащих и силовиков. В акции «Бессмертный полк» с портретами фронтовиков приняли участие около 10 тыс. горожан.

Празднования также прошли на улице Горького, в Историческом сквере, в котором состоялся ежегодный «Вальс Победы», и в других точках города. Работала традиционная выставка ретро-автомобилей, на которой также была представлена военная техника. Кроме того, прошел гала-концерт «За Россию, за мою!», а завершилось празднование фейерверком.

Парад Победы в Екатеринбурге прошел на фоне сообщений об отмене массовых мероприятий 9 мая во многих российских городах. В связи с повышенными мерами безопасности из-за возможных атак беспилотников участие в шествии приняло значительно меньше военных, чем годом ранее, а современные образцы вооружения заменили на ретро-технику и автомобили.

Как прошел парад в центре Екатеринбурга — в материале «Урал и марш»

Ирина Пичурина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Парад в честь Дня Победы в Екатеринбурге прошел на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В параде участвовало около 1,6 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Перед 3 тыс. зрителями прошли 19 парадных расчетов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники парада в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На парад привезли около 20 единиц ретро-техники и старинных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога (в центре) перед началом акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Среди зрителей парада — ветераны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники парада в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Верхней Пышме было организовано торжественное шествие ретро-техники из Музейного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники торжественного шествия в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ретро-автомобиль на шествии в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По улицам Верхней Пышмы провезли истребитель И-16

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шествие ретро-техники проходило в стилистике парадов 1930–1940-х

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музейные экспонаты до сих пор на ходу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление уральского полпреда президента Артема Жоги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День Победы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция "Бессмертный полк" в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День Победы в метро Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

