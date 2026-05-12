Белгородские власти хотят вернуть 150 соотечественников из-за рубежа

Власти Белгородской области в 2026 году планируют принять 150 переселенцев из других стран по программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Пока подано 20 заявлений на участие в программе. Об этом сообщили в Минсоцтруде региона.

С начала 2026 года положительное решение принято по 17 из поданных документов. С учетом членов семей чиновники уже согласовали переезд 33 человек.

С 2020 года в Белгородскую область в рамках программы переехали более 1,5 тыс. человек. Всего за этот период участие в программе было согласовано для 2,5 тыс. соотечественников и членов их семей, однако фактически в регион прибыли лишь около 60% от заявленного числа. Наибольшая доля участников программы ранее проживала в Казахстане — 33%. Еще 17% заявителей прибыли с Украины, по 15% — из Германии и Кыргызстана.

Согласно параметрам программы, к концу 2029 года Белгородская область рассчитывает привлечь еще 750 соотечественников, включая 300 непосредственных участников программы и 450 членов их семей. Власти планируют обеспечивать ежегодный переезд не менее 150 человек в период с 2025 по 2029 год.

На реализацию мер по содействию добровольному переселению соотечественников предусмотрено 5 млн руб. из бюджета. В 2024 году на программу было направлено 260 тыс. руб., в 2025 году — 985 тыс. руб., в 2026 году финансирование составит 1 млн руб., в 2027 году — 1,03 млн руб., в 2028 и 2029 годах — по 887,3 тыс. руб.

С начала 2023 года количество избирателей на территории Белгородской и Курской областей сократилось почти на 60 тыс. человек, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе информации ЦИК. Это один из немногих доступных во время СВО статистических показателей, позволяющих косвенно судить о миграции из приграничья и перерегистрации жителей в другие субъекты РФ.

Анна Швечикова