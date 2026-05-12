Тамбовские аграрии за год увеличили объем льготных банковских кредитов на 1 млрд

Льготное кредитование аграриев Тамбовской области по направлениям растениеводства и малых форм хозяйствования выросло на 1 млрд руб., или на 12%. По состоянию на 8 мая Минсельхоз России одобрил 232 заявки на сумму 9,4 млрд руб. при объеме субсидий 535,6 млн руб. За аналогичный период в 2025-м заявок было больше — 237, но на меньшую сумму — 8,4 млрд руб. Об этом на еженедельной планерке в облправительстве сообщила министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.

В регионе наблюдается снижение объемов инвестиционного кредитования на приобретение сельхозтехники и оборудования. На сегодня одобрена 31 заявка на 1,2 млрд руб. при объеме субсидий 65,7 млн руб. За аналогичный период было согласовано 89 заявок на 2,5 млрд руб.

В Тамбовской области массовый сев яровых культур возобновился 27 апреля после приостановки работ из-за переувлажнения почвы и затяжных дождей. По состоянию на 11 мая аграрии засеяли 449,7 тыс. га, что составляет 31% от плана. Прогнозная посевная площадь под урожай 2026 года сохранится на уровне прошлого года и составит 1,9 млн га. Госпожа Сытова отметила, что текущие темпы посевной кампании соответствуют показателям первой четверти сева 2025-го по среднесуточному увеличению площади под яровыми культурами.

Мария Свиридова