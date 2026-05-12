Глава СК взял на контроль дело об осквернении воинского захоронения в Целине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела об осквернении захоронения в поселке Целина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что уголовное дело возбуждено по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений). По версии следствия, неизвестный осквернил места захоронения участников специальной военной операции. В мае группа неизвестных повредила надгробия, а также установленные вблизи них флаги и фотографии.

В центральном аппарате ведомства ожидают доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Константин Соловьев