СК возбудил уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений на Дону

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 10 мая на кладбище в поселке Целина неустановленное лицо осквернило воинские захоронения. Правоохранители устанавливают личность фигуранта и обстоятельства происшествия. Отмечается, что ход расследования дела поставили на контроль в следственном управлении.

Константин Соловьев

