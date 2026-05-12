Обувное производство хотят создать на площади 1 га под Воронежем

На портале органов власти Воронежской области появился проект закона о переводе двух участков земли общей площадью немногим более 1 га в Нижнедевицком сельском поселении из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию для размещения предприятия по производству обуви. Отмечено, что документ был разработан на основании ходатайства предпринимателя Лю Яньтао.

По данным публичной кадастровой карты, речь идет о двух участках площадью 2908 кв. м и 7346 кв. м к северо-западу от Вознесенского храма. Кадастровая стоимость участков составляет 141,6 и 357,6 тыс. руб. соответственно. Сейчас разрешенным видом использования земли обозначено скотоводство.

По данным Rusprofile, индивидуальный предприниматель (ИП) Лю Яньтао был зарегистрирован в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района в июле 2021 года. Основной указана деятельность агента по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха.

Кроме того, Лю Яньтао сейчас как физлицо выступает руководителем пяти предприятий. В их числе:

ООО «Единство» — производство обуви. Воронежская область, Нижнедевицк;

ООО «Внешнеторговая транспортная компания "Лю"» — деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки. Воронежская область, Воронеж;

ООО «Агротехкомплекс» — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. ЛНР, Луганск;

ООО «Свет свободы» — розничная торговля по почте или по интернету. Воронежская область, Новая Усмань;

ООО «ТКС» — прочая вспомогательная деятельность, связанная с перевозками. Воронежская область, Новая Усмань.

Предприниматель выступает учредителем в четырех организациях. Две из них — ООО «Единство» и ООО «АТК». Также Лю Яньтао принадлежит 33% долей в ООО «ТТФ», зарегистрированном в Воронеже в 2019 году и работающем в сфере общественного питания. Помимо этого, с марта 2025 года Лю Яньтао является владельцем 80% луганского ООО СЗ «Альянс-строй». Уставный капитал строительной фирмы составляет 1 млн руб. По итогам года компания фиксировала нулевую выручку.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал о проекте закона о переводе земельного участка вблизи Павловска в другую категорию в целях расширения и увеличения мощности действующего полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Площадь участка, расположенного на территории Русско-Буйловского сельского поселения, составляет 12,3 га.

Денис Данилов