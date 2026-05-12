Цены на поезда из Ростовской области в Крым проиндексированы на 11,4%

По состоянию на май железнодорожных билетов в продаже для поездки из Ростовской области в Крым достаточно, дефицита нет. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ответ на запрос в компании «Гранд Сервис Экспресс».

В ответе отмечается, что в летний период спрос на ж/д поездки накрымском направлении традиционно выше, а места на самые популярные поезда раскупаются быстро. Однако сейчас места на поезда из Ростовской области в Крым есть в наличии есть.

С апреля по май 2026 года в направлении из Ростовской области в Крым было продано 24 тыс. билетов, что соответствует уровню прошлого года. Летом специалисты компании ожидают примерно такой же спрос, как в 2025 году (с апреля по сентябрь 2025 года из Ростовской области в Крым проехали 120 тыс. пассажиров).

В регулируемом сегменте – это плацкартные вагоны – индексация составила 11,4%. В купе и СВ (спальный вагон), где действует динамическое ценообразование, цена билетов увеличилась в среднем на 13%. В компании отметили, что индексация коснулась всех поездов и всех типов вагонов компании, а увеличение стоимости проезда распространилось на всю сеть «Гранд Сервис Экспресс».

Константин Соловьев