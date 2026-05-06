В Воронеже продают офис банка «Открытие» за 95 млн рублей

Здание по адресу Алтайский переулок, 22, в котором располагался филиал банка «Открытие» (ранее «Номос-банк»), выставили на продажу в Воронеже за 95 млн руб. Его площадь — 1,4 тыс. кв. м. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Помещения продаются с офисной отделкой. Есть отдельный вход и автономное отопление. Пятиэтажное здание построено в 2005 году из кирпича. Высота потолков составляет 3 м. Земельный участок площадью 590 кв. м находится в собственности. Системы водоснабжения, канализации и электричества — в рабочем состоянии. Кроме того, в здании имеется своя котельная.

Представитель продавца отказалась комментировать «Ъ-Черноземье» продажу здания или связать с собственником.

В 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Открытие» объединится с ВТБ в макрорегионе. К активной фазе слияния банки планировали приступить в 2024-м. Тогда также отмечалось, что за счет поглощения дочерней структуры ВТБ в шести областях макрорегиона сможет увеличить кредитный портфель в среднем на 12%, с 387 до 432 млрд руб.

Егор Якимов