Экс-главу отдела исполкома Челнов приговорили к шести годам за взятку

Городской суд Набережных Челнов признал бывшего управляющего делами исполкома города — начальника общего отдела Альберта Исмагилова виновным в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 967,1 тыс. руб.

Кроме того, ему на три года запретили занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти и административно-хозяйственной деятельностью в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, с декабря 2019 по август 2025 года бывший чиновник получил от предпринимателя более 1,1 млн руб. за беспрепятственную и своевременную приемку работ по муниципальным контрактам.

Анна Кайдалова