Дело экс-управляющего исполкома Челнов о взятке на 1,1 млн направили в суд

В Набережночелнинский городской суд направили дело бывшего управляющего делами исполкома города — начальника общего отдела Альберта Исмагилова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

По данным следствия, с декабря 2019 по август 2025 года господин Исмагилов получил от предпринимателя более 1,1 млн руб. за беспрепятственную и своевременную приемку работ по муниципальным контрактам.

Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Анна Кайдалова