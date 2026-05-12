Пионер-гроссмейстер
Аргентинец Фаустино Оро добыл главное шахматное звание в 12 с половиной лет
Аргентинец Фаустино Оро, еще пару лет назад признанный одним из главных шахматных вундеркиндов в истории, добился высшего в его виде звания — гроссмейстера. Завоевал он его в 12 с половиной лет, правда, все-таки до этого упустив шанс оказаться самым молодым обладателем такого ранга в истории: рекорд удержал американец Абхиманью Мишра.
Подводя итог завершившегося в минувшие выходные Sardinia World Chess Festival, турнира, может, не первого ряда, но дольно крупного, все профильные медиаресурсы вроде Chess.com или Сhessbase, а также официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE) 11 мая сделали акцент отнюдь не на борьбе за победу в нем. Она досталась немцу Фредерику Сване, опередившему армянина Гайка Мартиросяна и фронтмена российских шахмат Яна Непомнящего. В центре внимания оказался шахматист, формально финишировавший на довольно скромной 16-й (при 128 участниках в общей сложности) позиции, хоть и всего в полутора очках от Сване. А все объясняется просто. 16-м оказался аргентинец Фаустино Оро, за которым уже несколько лет пристально следят все, кто интересуется наиболее заметным среди интеллектуальных видов спорта. А на Сардинии причина следить особенно пристально была чересчур веской.
Еще пару лет назад разные шахматные издания принялись строить прогнозы насчет того, какое будущее ждет мальчика, заметки про которого в аргентинских газетах размещают рядом с заметками про ее рубящуюся на Кубке Америки футбольную сборную и который породил явление, названное на родине «фаустиманией».
Шахматы в этом веке резко помолодели. Но все же появление в них младшеклассников, в свои десять играющих на уровне опытных взрослых профессионалов,— явление исключительное.
А аргентинский младшеклассник Фаустино Оро, прозванный «шахматным Лионелем Месси», скажем, обыгрывал в блиц знаменитого американца Хикару Накамуру, и у того глаза на лоб лезли от удивления.
Что касается прогнозов именно на ближайшее будущее, то с ними все было понятно. Чтобы получить высшее в шахматах звание гроссмейстера, необходимо выполнить три так называемые нормы, то есть трижды успешно выступить в достаточно сильных турнирах, санкционированных FIDE. В 2021 году этого ранга в возрасте всего 12 лет 4 месяцев 25 дней достиг американский вундеркинд Абхиманью Мишра, побивший державшийся 18 лет рекорд российского шахматиста Сергея Карякина. Так вот, было очевидно, что «шахматный Месси» вступил в заочную гонку с Мишрой за титул самого юного гроссмейстера в истории. Причем некоторое время он опережал американца.
Свои первые две нормы Фаустино Оро выполнил еще на излете прошлого года — на турнирах в Мадриде и Буэнос-Айресе. Запас в пару месяцев оставался. Но с рекордом все же не срослось. Фаустино Оро собирался установить его в Москве, на традиционном состязании «Аэрофлот Опен», завершившемся в начале марта. Практически всего его партии на нем превратились в интернет-хиты, но Оро выступил в России неудачно, а проиграв Алексею Гребневу, представителю новой волны отечественных шахмат, лишился шансов Мишру обскакать.
Впрочем, как выяснилось, этот факт мало повлиял на его популярность. Партии Фаустино Оро на Сардинии тоже пользовались востребованностью у аудитории. На сей раз он ее не подвел.
Оро, в основном за счет точной игры в эндшпиле, сделал ничьи с попавшимися ему индийскими гроссмейстерами Адитьей Митталом, Картикеяном Мурали и Леоном Люком Мендонкой, одолел пару крепких международных мастеров, обладателей такого же статуса, как и он сам, только куда более матерых, и еще перед заключительным туром обеспечил себе третью норму. Заключительный тур, правда, вылился в показательную порку дарования в исполнении Яна Непомнящего, куда четче разобравшегося в нюансах защиты Нимцовича, но, кажется, чувство воодушевления шахматного сообщества по поводу прорыва Оро это не испортило. Теперь уже все смотрят в его более отдаленное будущее, про которое сам аргентинец скромно заметил, что, имея пока рейтинг 2528, на 200 пунктов ниже, чем у того же Непомнящего, но тренируясь по пять-шесть часов в день, ставит перед собой цель достичь отметки 2600. Дальше заглядывать не рискует.
Те же, кому во что бы то ни стало заглянуть хочется, должны знать, что, конечно, не все вундеркинды вырастают в настоящих гениев шахмат, но очень многие добиваются серьезных достижений. Нынешняя, после взлета Оро, десятка игроков, быстрее всех домчавшихся до гроссмейстерского звания, это прекрасно иллюстрирует (см. рисунок). В ней по большому счету одно исключение: не задалась карьера у индийца Паримарджана Неги, гроссмейстером ставшего в 2006 году. Сергей Карякин, участвовавший 12 лет назад в матче за титул чемпиона мира, наверняка и сейчас был бы в шахматном авангарде, если бы не конфликт с FIDE, оставивший его без топ-турниров. А у остальных все в порядке. Норвежец Магнус Карлсен — лидер мировой классификации, индиец Гукеш Доммараджу — чемпион мира, узбеку Жавохиру Синдарову только что досталось право биться за титул, индиец Рамешбабу Прагнанандха и узбек Нодирбек Абдусатторов — твердо в элите. Турок Ягыз Каан Эрдогмуш недавно в 14 лет преодолел эксклюзивный, обозначающий как раз абсолютную элитность рейтинговый рубеж 2700. Абхиманью Мишра немного притормозил, но иногда в свои 17 показывает неплохие результаты.