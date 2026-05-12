В Оренбурге в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом никто не пострадал
В Оренбурге пострадавших в результате атаки вражеским БПЛА на многоквартирный дом нет. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев со ссылкой на данные оперативных служб.
По словам главы региона, в доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители многоквартирного дома эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице. Решение переехать приняла одна семья.
На месте произошедшего работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге при отражении атаки вражеских БПЛА был поврежден жилой дом.