В Оренбурге в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом никто не пострадал

В Оренбурге пострадавших в результате атаки вражеским БПЛА на многоквартирный дом нет. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев со ссылкой на данные оперативных служб.

По словам главы региона, в доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители многоквартирного дома эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице. Решение переехать приняла одна семья.

На месте произошедшего работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

