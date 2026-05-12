«Ростовский бройлер» оштрафовали на 700 тысяч рублей за мясо с сальмонеллой

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование фередальной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия и привлек к административной ответственности ООО «Ростовский бройлер» за повторное нарушение санитарных норм и требований пищевой безопасности (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ). Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Компания оштрафована на 700 тыс. руб. Согласно данным суда, в филе грудки «Благояр», которое выпустило предприятие, содержались бактерии рода сальмонелла. Продукция была отобрана в кофейне «Гирлянда» в Батайске, а также на складе ООО «Железнодорожный центр снабжения», находящемся в Москве.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в марте предприятие было оштрафовано на 350 тыс. руб. по аналогичной административной статье. Продукция с содержанием сальмонеллы была выявлена в Ставрополе и Невинномысске.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Ростовский бройлер» учреждено в 2021 году и специализируется на производстве мяса птицы в охлажденном виде. Генеральным директором компании является Алексей Субботин, а бенефициаром ООО «Ставропольский бройлер». В 2024 году выручка компании составила 9,4 млрд руб., а чистая прибыль — 427,5 млн руб.

Наталья Шинкарева