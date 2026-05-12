Члены правительства Мадьяра отказались фотографироваться с президентом Венгрии

В Венгрии сформировано новое правительство во главе с лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром. Президент страны Тамаш Сульок подписал указ о назначении 16 министров, сообщила пресс-служба главы государства. Их кандидатуры были ранее представлены премьером и утверждены парламентом.

Петер Мадьяр

В президентском дворце Шандора в Будапеште состоялась церемония объявления министерских назначений. Позже была запланирована протокольная фотосессия для президента и членов кабмина, однако на нее явился только новоиспеченный министр сельского хозяйства и продовольствия Сабольч Бона, сообщает портал Index.

Издание указывает, что министры отказались от фотографирования по просьбе главы правительства Мадьяра. Ранее он просил президента не появляться на протокольной фотографии с членами кабмина, а в субботу во время своего первого выступления в качестве премьер-министра призвал его уйти в отставку.