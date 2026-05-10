ОНФ: 40 семей в Ижевске живут без центральной канализации десятки лет

Жильцы пяти многоквартирных домов Ижевска пожаловались «Народному фронту» на антисанитарию из-за отсутствия центральной канализации более чем 30 лет. Кадры опубликованы на странице движения во «ВКонтакте».

В домах на улице Зимней проживает 40 семей. «Здания построены в 1980х годах. В 1990е сгорела подстанция, обслуживающая систему водоотведения. С тех пор жители вынуждены мириться с принципом выгребной ямы»,— говорится в сообщении. Вместо канализации обустроены ливневые колодцы.

По словам жильцов, весной и осенью, когда идут сильные ливни, колодцы переполняются, в результате чего дома регулярно подтапливает: нечистоты попадают в подъезд, образуется скверный запах. Обитатели также указывают на разрушающуюся кровлю.

«Управляющая компания (УК) на жалобы реагирует формально, ремонт крыши не ведется»,— указывают общественники. «Народный фронт» направил обращения в УК, администрацию города, управление Роспотребнадзора и «Ижводоканал».