Андрея Ермака потребовали арестовать по делу о легализации более чем $10 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) потребовала арестовать бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака по делу о легализации около $10,4 млн при строительстве элитного жилья вблизи Киева. В качестве альтернативы ведомство допустило внесение залога в размере 180 млн гривен ($4,109 млн). Об этом сообщил на брифинге руководитель САП Александр Клименко.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

11 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины и САП предъявили обвинения Андрею Ермаку по этому делу. По версии следствия, он входил в организованную группу, причастную к отмыванию денег через имущество в кооперативе «Династия» и компанию «Солнечный берег».

В 2021-2022 годах, уточняет следствие, Андрей Ермак обсуждал с дизайнером обустройство особняка в Козине. Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины арестовал имущество и земельные участки, фигурирующие в деле о легализации денег. Как заявлял господин Ермак, у него «нет ни одного дома, есть только квартира и автомобиль».

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски при расследовании коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. В тот же день президент страны Владимир Зеленский уволил господина Ермака с должности главы офиса президента.