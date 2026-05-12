Техас обвинил Netflix в слежке за пользователями и провоцировании зависимости

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск в суд к стриминговому сервису Netflix. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных пользователей и провоцировании зависимости к контенту платформы. В Netflix отрицают эти обвинения.

Кен Пакстон заявил, что Netflix «шпионит» за пользователями, а также «записывает и монетизирует миллиарды» фрагментов данных об их поведении. По его словам, компания, в частности, отслеживает клики пользователей, время, проведенное за просмотром того или иного контента, и другие данные. В иске также говорится о функциях, которые направлены на выработку зависимости — например, автоматическом переключении на следующий фильм или сериал после завершения просмотра одного.

Технологические компании регулярно критикуют за слежку за пользователями и «аддиктивный» дизайн. В другом подобном иске соцсети и видеосервисы обвиняли в «сознательном создании вызывающих привыкание механизмов».

Яна Рождественская