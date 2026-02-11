YouTube и запрещенную Meta обвиняют в создании «машин зависимости»

В ходе слушаний в суде Лос-Анджелеса по иску против YouTube, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сторона обвинения представила аргументы в пользу того, что ответчики «сознательно создают вызывающие привыкание механизмы», которые наносят вред психическому здоровью, в первую очередь детей.

Прокуроры штата Калифорния требуют, чтобы ответчики удалили все аккаунты, принадлежащие детям до 13 лет, и убрали алгоритмы и инструменты ИИ, использующие собранные соцсетями данные о таких пользователях.

В ответных заявлениях адвокаты интернет-сервисов утверждают, что психические проблемы у детей и мысли о суициде возникают не из-за соцсетей, а из-за семейных неурядиц, в том числе из-за плохого обращения с ними родителей. Они также настаивали, что по федеральным законам соцсети не несут ответственности за то, что в них публикуют третьи стороны.

На слушаниях, которые начались 27 января и, как ожидается, продлятся шесть недель, присутствует около 100 человек, включая родителей, дети которых могли пострадать из-за развития зависимости от соцсетей. В ходе следующих заседаний будут опрошены сотрудники ответчиков, ушедшие из компаний и решившие сотрудничать со следствием.

Алена Миклашевская