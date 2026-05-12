CNN: Иран вербует людей в Telegram для антисемитских акций в Европе

Иранские группировки, связанные со спецслужбами, ищут и вербуют людей в Европе, готовых за деньги вести слежку или совершать преступные действия в отношении еврейского сообщества. К такому выводу пришли журналисты CNN по результатам расследования.

Они изучили деятельность группировки «Исламское движение сподвижников праведных» (Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, HAYI), взявшей ответственность за 17 нападений на объекты еврейских общин в Европе за последние два месяца. HAYI публикует в Telegram-каналах, связанных с проиранскими структурами, объявления о найме «высокооплачиваемых агентов» для «причинения ущерба израильским интересам или отдельным лицам».

Как сообщает CNN, журналисты связались с вербовщиками, которые предложили распечатать и развесить в Лондоне плакаты с критикой политики Трампа. Группировка также искала людей, способных навредить военнослужащим и сотрудникам спецслужб Израиля и «грязному сионистскому режиму и Америке».

Опрошенные CNN эксперты высказали мнение, что HAYI — сетевой проект Корпуса стражей исламской революции. Среди действий, за которые взяла ответственность группировка,— поджог синагоги в Лондоне, поджог автомобиля в Антверпене и попытка теракта у офиса Bank of America 28 марта в Париже.

Алена Миклашевская