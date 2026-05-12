Саратовская область оказалась «слабым» по доступности электричества регионом

РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доступности электроэнергии. Саратовская область попала во вторую половину списка.

Эксперты рассказали, что разброс от региона к региону значительный — от 1,8 до 11,54 руб. за киловатт в час. «В то же время абсолютное значение тарифа слабо характеризует доступность электроэнергии для рядового потребителя. Наряду с ценой важное значение имеет заработная плата в регионе и ее соотношение с тарифом»,— говорится в публикации.

Саратовская область заняла по доступности населению электроэнергии 49-е место из 85-ти возможных. На среднюю зарплату жители региона могут приобрести 10,78 тыс. кВт/ч. Месячную стоимость ресурса для квартир без электроплит оценили в 542 руб.

Пензенская область оказалась на 45-й строке рейтинга, Астраханская — на 74-й, Волгоградская — на 71-м. Самая дешевая электроэнергия в Иркутской области, ЯНАО, ХМАО, в Мурманской области, в Камчатском и Красноярском краях. Самый высокий уровень недоступности ресурса зафиксировали в Калмыкии, Ивановской области, Ингушетии, Адыгее, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Дарья Васенина