Астраханская область оказалась в конце рейтинга по доступности электроэнергии

Астраханская область заняла 74 из 85 строчек в рейтинге энергодоступности среди российских регионов. Свежие данные опубликовал РИА Рейтинг. Эксперты ранжировали субъекты РФ по количеству киловатт-часов электричества, которое может приобрести житель региона на среднюю зарплату.

Астраханцы могут купить на зарплату 8158 кВт*ч

Астраханцы могут купить на зарплату 8158 кВт*ч

По данным рейтинга, астраханцы могут позволить себе 8158 кВт*ч в месяц. При этом стоимость 100 кВт*ч для квартир без электроплит в Астраханской области составляет 738 руб.

Волгоградская область расположилась на три строки выше и заняла 71-ю позицию. На среднюю зарплату в регионе можно приобрести 8836 кВт*ч. Средняя стоимость электроэнергии — 673 руб. за 100 кВт*ч.

Саратовская и Пензенская области заняли 49-ю и 45-ю позиции в рейтинге энергодоступности. 10786 кВт*ч в месяц могут позволить себе саратовцы и 11109 кВт*ч — пензенцы.

Лидером рейтинга стала Иркутская область. 45997 кВт*ч можно приобрести за среднюю заработную плату в регионе. Это обусловлено низкой ценой электроэнергии — 1,8 руб. за кВт*ч, что, в свою очередь, объяснимо наличием в области гидроэлектростанции. Она превалирует в структуре генерации электричества. Внизу рейтинга РИА Рейтинг — республика Калмыкия, Ивановская область и Северо-Кавказские регионы.

