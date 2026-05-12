Удмуртский праздник «Гербер» пройдет 20 июня в Глазовском районе

Национальный удмуртский праздник «Гербер» (0+) в этом году пройдет 20 июня на берегу реки Сепыч в деревне Кочишево в Глазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Тема праздника — «От археологического пласта — к эпическому наследию. Гербер на земле батыров».

«На Глазовской земле появился героический эпос про батыров — удмуртских богатырей, их подвигах, защите земли и национальной идентичности. Деревня Кочишево находится на реке Сепыч, впадающей в Чепцу, на берегах которой стояла легендарная крепость “Иднакар”»,— объяснили выбор тематики праздника в пресс-службе.

Программа включает в себя этно-форум «Писпу кужым» и образовательно-дискуссионную площадку «Воршуд», мастер-классы по выпиливанию арт-объектов «Шаплы пил», спортивные соревнования «Батыр-кужым» и традиционный футбольный матч «Боны vs. Бены», а также трейловый забег «ETHNORUN».

Напомним, в прошлом году «Гербер» прошел 21 июня в окрестностях села Кекоран в Якшур-Бодьинском районе. Праздник собрал более 15 тыс. посетителей.