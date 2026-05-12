Школы и детсады Липецка уйдут на дистант 12 и 13 мая из-за «провокаций»

В Липецке во вторник и среду, 12 и 13 мая, образовательные учреждения не будут работать в формате очного обучения «в целях безопасности в связи с возможными провокациями». Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Образовательные учреждения переводят на эти два дня на дистанционное обучение. Очных занятий в школах города не будет. Для учеников младших классов и детских садов организуют работу дежурных групп. Также временно отменяются кружки и секции в учреждениях дополнительного образования.

Более детально причины принятого решения не поясняются.

