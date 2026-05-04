Футбольный клуб «Ижевск» выиграл матч с «Акрон-2»

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» выиграл домашний матч с клубом из Тольятти «Акрон-2» в рамках дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу. Встреча 3 мая закончился со счетом 2:1 в пользу ижевчан. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской Команды.

В команде из Тольятти единственный мяч забил нападающий Максим Холодов. Первым ворота гостей поразил нападающий «Ижевска» Егор Тоцкий, завершающий гол забил Александр Рыболовлев.

В турнирной таблице 4-й группы ижевская команда занимает девятое место. На счету команды две победы и три поражения. 10 мая ижевчанам предстоит гостевой матч с «Динамо Барнаул».

Напомним, ФК «Ижевск» проиграл две встречи подряд в домашней игре с командой «Урал-2» из Екатеринбурга и в выездной с ФК «Победа» в Нижнем Новгороде.