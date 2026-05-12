Роскомнадзор вновь опроверг планы блокировать Minecraft

Роскомнадзор не планирует блокировать игру Minecraft. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщения о возможном ограничении доступа к игре в России распространились 12 мая в Telegram-каналах.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft»,— сказали ТАСС в Роскомнадзоре.

В апреле Роскомнадзор уже заявлял, что блокировка Minecraft не планируется. Тогда такие слухи распространились после публикации «Московского образования» о том, что мошенники начали обманывать подростков через игровые чаты Minecraft.